Toyota Corolla é convocado para dois recalls

A Toyota está convocando donos do Corolla para recall. O primeiro deles envolve a substituição do airbag do passageiro do sedã para as unidades fabricadas entre 7 de janeiro de 2013 e 20 de dezembro de 2013. No total são 53.635 unidades envolvidas. O segundo recall envolve a versão GLi 1.8 CVT fabricados entre 31 de outubro de 2013 e 11 de agosto de 2017, totalizando 65.953 unidades. Nesse último caso, a central eletrônica que controla o câmbio CVT pode apresentar defeito.

Para o primeiro recall, a Toyota identificou que no decorrer de uma investigação realizada pelo fornecedor, no Japão, na peça denominada deflagrador, que integra o sistema de airbag do passageiro dos veículos envolvidos, constatou-se a degradação do componente após longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de temperatura e alta umidade.A substituição da peça é gratuita e os proprietários devem entrar em contato com a Toyota para fazer o agendamento do serviço em uma concessionária autorizada.