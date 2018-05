Toyota abre terceiro turno no país pela 1ª vez na história

Com a ampliação da produção a partir de novembro, serão geradas 870 novas vagas, diz a montadora

A Toyota vai adotar a produção em três turnos pela primeira vez em 60 anos de Brasil. A terceira turma começará a trabalhar em novembro em duas fábricas vizinhas– Sorocaba e Porto Feliz, ambas no Estado de São Paulo.



A medida elevará a produção da unidade de Sorocaba em 48%, passando de 108 mil para 160 mil veículos por ano.



Segundo a empresa anunciou, por meio de nota à imprensa, ao todo, serão criados 870 novos empregos – 740 para a fábrica de automóveis em Sorocaba e 130 para unidade de Porto Feliz, onde são produzidos motores. A montadora calcula ainda a geração de mais 700 novos postos de trabalho na cadeia de fornecedores.



Conforme divulgado pela Toyota durante o anúncio do terceiro turno, 320 funcionários que estavam contratados por tempo determinado foram efetivados nos cargos.



A demanda é para atender a produção do Etios e também do novo compacto Yaris, previsto para ser comercializado no segundo semestre deste ano. Segundo a empresa, as fábricas estão se adaptando para o início da produção no compacto.



Interessados em trabalhar na empresa podem cadastrar o currículo no site da Toyota na opção "trabalhe conosco", localizada no menu inferior.