Tesouro pode ajudar BC a segurar dólar, diz ministro

Novo titular da Fazenda admite atuação extra para conter a alta da moeda dos EUA, que na semana passada disparou quase 4%

Diante da forte pressão que os mercados financeiros vêm sofrendo nas últimas semanas, o Tesouro Nacional pode vir a atuar em conjunto com o Banco Central (BC) para trazer mais equilíbrio, apesar de reconhecer que o movimento de valorização do dólar é global e que não poderá ser contido pelo governo, disse nesta segunda-feira (21) o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia.

"Temos os instrumentos e podemos agir em conjunto com o BC para prevenir, evitar volatilidade no mercado de câmbio e juros", afirmou Guardia em inglês, ao participar de conferência com a imprensa internacional.



Nesta segunda-feira, o dólar já dá uma trégua após o BC intensificar a atuação no mercado de câmbio. A moeda, que fechou a semana passada com valorização de quase 4%, caía 1,29% para R$ 3,691 pelas 15h40.



A alta do dólar, além da expectativa de aumentos das taxas de juros nos EUA, repercutia a surpresa do mercado com a manutenção da taxa básica de juros brasileira, a Selic, pelo BC na semana passada. A autoridade alegou riscos do exterior para a inflação, como a alta do dólar, para mudar a trajetória de baixa da taxa. Essa preocupação inesperada do BC acendeu um alerta amarelo junto do mercado financeiro.



*Com Reuters