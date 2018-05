Tesouro Direto volta a ter operações suspensas

Sistema de negociação dos títulos do governo brasileiro parou por cerca de uma hora devido à forte variação das taxas de juros dos títulos

O Tesouro Direto, sistema de negociação de compras de títulos públicos pela internet, foi suspenso por cerca de uma hora, no fim da manhã desta segunda-feira (21).



De acordo com a assessoria de imprensa do Tesouro, as operações foram suspensas às 11h15 e voltaram a funcionar por volta das 12h.



Em nota, o Ministério da Fazenda informou que isso ocorreu ue isso ocorreu "devido à forte volatilidade nas taxas de juros dos títulos públicos nesta manhã".



Na sexta-feira (18), em meio à disparada do dólar o Tesouro Direto ficou suspenso das 9h50 às 16h. Na semana passada, a moeda dos EUA avançou quase 4%.