Tesla dispara mais de 10% com contas surpreendentes

Investidores encontram bons sinais nas margens do modelo mais recente e na atitude de Musk, que pediu desculpa pelas controvérsias

A Tesla está brilhando na bolsa nesta que é a primeira sessão após a apresentação de resultados. A empresa liderada por Elon Musk animou os investidores com números que sinalizam mais sustentabilidade para as contas anuais e com a atitude moderada do CEO, que pediu desculpa pelas últimas polêmicas.



Os títulos da fabricante automóvel seguem a valorizar 10,46% para os 332,31 dólares, um pouco abaixo dos 333,96 dólares que constituem o máximo da sessão. Há precisamente um mês que a Tesla não negociava em valores tão elevados: no passado 2 de julho assistiu a uma queda acentuada na sequência de declarações controversas de Musk.



Esta quarta-feira (1), a Tesla divulgou prejuízos acima do esperado, mas reportou receitas recorde. As surpresas positivas nos números centraram-se nas margens do Model 3, que superaram as expectativas. Este modelo é essencial à sustentabilidade da empresa. Apesar das dúvidas que persistem relativamente à procura e à capacidade de produção e financiamento desta linha, os analistas consultados pela Bloomberg vêem agora melhores perspectivas para a Tesla.



A sustentar o sentimento positivo está ainda a opção de Elon Musk de pedir desculpa por alguns comportamentos que têm desagradado o mercado que, em conjunto com o valor mais reduzido de "dinheiro queimado", reforçam a confiança na atuação do CEO.



Recentemente, o líder da Tesla foi alvo de críticas por ter apelidado de "pedófilo" um dos mergulhadores que salvou crianças presas numa gruta tailandesa, em resposta a comentários do mesmo sobre a intenção da Tesla de disponibilizar um mini-submarino. Meses antes, a polémica estalou em torno da resposta a dois analistas na apresentação dos resultados anuais, pois desvalorizou na altura as perguntas que lhe foram colocadas por as considerar "aborrecidas".