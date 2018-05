Termina nesta segunda-feira prazo para pagar eSocial

Empregadores domésticos devem emitir guia de contribuições trabalhistas

Os empregadores domésticos tem até esta segunda-feira (7) para pagar o DAE (Documento de Arrecadação do eSocial) referente ao mês de abril deste ano. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias dos funcionários.



O eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) foi implantado por meio de decreto em 2014 e permite que os empregadores comuniquem o Governo Federal, de forma unificada, as informações como vínculos empregatícios, contribuições previdenciárias, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio e etc.



De acordo com a Receita Federal, quem perder o prazo, terá que pagar multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20% do total.



O DAE pode ser pago tanto nos bancos, lotéricas, internet banking e canais eletrônicos de autoatendimento. Para emitir da guia é preciso acessar a página do eSocial.