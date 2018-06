Tempo de trabalho nos EUA vai contar para aposentadoria

Medida faz parte de acordo entre os dois países e começa a vigorar em outubro; cerca de 1,3 milhão de brasileiros serão beneficiados, diz Previdência

Os brasileiros que vivem de forma legal nos EUA vão poder somar os períodos de contribuição à Previdência desse país para atingir o tempo mínimo necessário à obtenção de aposentadorias por idade e invalidez e também pensão por morte no Brasil. A medida faz parte de um acordo entre o Brasil e os EUA e passa a vigorar a partir de 1º de outubro.



Se um profissional trabalhou por dez anos no Brasil, contribuiu para a Previdência Social, e depois se mudou para os EUA e trabalhou por cinco anos, pode fazer a soma das contribuições para pedir a aposentadoria por idade ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo, que determina no mínimo 15 anos de contribuição, além de idade mínima de 65 anos para homem e 60 para mulheres.





A Previdência calcula que 1,3 milhão de brasileiros serão beneficiados com a medida. Também haverá reciprocidade. Os americanos que vivem no país, estimados em 35 mil, poderão usar o tempo de serviço no Brasil para pedir aposentadoria e pensão nos EUA.



O decreto presidencial com a medida foi publicado na manhã desta terça-feira (26) no Diário Oficial da União (DOU).



O acordo permite a contagem de tempo para aquisição de direito ao benefício, mas cada país é responsável pelo pagamento dos benefícios em sua própria moeda, de acordo com o período de contribuição nele realizado pelo trabalhador.

Segundo o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, a entrada em vigor do acordo traz ganhos também para o país, pois evitará a dupla tributação na Previdência Social de pessoas que trabalharam nos dois países, favorecendo também os investimentos no Brasil.

O Brasil já tem os seguintes acordos bilaterais em vigência: Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Espanha, França, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, Portugal e Quebec.



Já os multilaterais são estabelecidos com países do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai) e países da península ibero-americana (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, El Salvador, Equador, Espanha, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai).