Temor com guerra comercial faz dólar bater R$ 3,91

Moeda seguia exterior e valorizava quase 1%, depois de fechar o semestre com alta de 17%

O dólar subia quase 1% nesta segunda-feira (2) e encostava em R$ 3,92 em meio às preocupações com uma guerra comercial, protagonizada pelos EUA, que colocaria em risco as perspectivas para o crescimento econômico global.



Pelas 15h, a moeda dos EUA era negociada a R$ 3,150 com valorização de 0,97%, depois de fechar junho com valorização de 3,76%. No ano, a divisa soma salto de 17%.



O tema da guerra comercial deverá estar presente ao longo da semana, diante do início previsto da vigência, na próxima sexta-feira (6), da imposição de tarifas adicionais dos EUA para produtos chineses e vice-versa. O governo de Donald Trump anunciou que vai taxar US$ 34 bilhões em exportações chinesas.



E mesmo com a forte valorização do dólar frente ao real, o Banco Central (BC) ainda não havia anunciado intervenções adicionais no mercado de câmbio nesta sessão.



Há duas semanas, quando a moeda passou de R$ 3,92, o BC intensificou sua atuação para conter a alta do dólar. Injetou no mercado mais de US$ 30 bilhões para segurar a cotação.