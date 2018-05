Temer reúne ministros para discutir preços dos combustíveis

Presidente chamou Moreira Franco (Minas e Energia), Padilha (Casa Civil) e Guardia (Fazenda) neste domingo (20) à noite para avaliar o que fazer em meio à disparada do custo da gasolina e do diesel

O presidente Michel Temer recebe neste domingo (20) à noite os ministros Moreira Franco (Minas e Energia), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Eduardo Guardia (Fazenda) para discutir sobre os preços dos combustíveis.



O aumento nos preços dos combustíveis e seu impacto para a alta da inflação e redução de poder de compra da população em ano eleitoral tem sido uma das principais preocupações do Palácio do Planalto.



Desde que a Petrobras implantou em julho do ano passado sistema de reajustes de preços dos combustíveis quase que diários, que busca acompanhar as cotações internacionais do petróleo e o câmbio, o diesel e a gasolina tiveram aumento de quase 50% nas refinarias da empresa, com uma boa parcela sendo repassada para os postos.



Na sexta-feira, em evento no Rio, Moreira já havia afirmado que o governo estava avaliando formas de reduzir o preço dos combustíveis. Os estudos seriam para diminuir os impostos incidentes sobre os derivados, como PIS/Cofins e ICMS.



"O imposto é muito alto e temos que repensar essa questão, como PIS, Cofins e ICMS", afirmou, na sexta.



O ministro disse, também na sexta-feira, que a política de preços da Petrobras "parece acertada", mas ao ser questionado se o modelo de precificação da estatal pode ser revista, disse que "vamos discutir".



O dólar já soma alta de 12,7% no ano e o barril do petróleo está na casa dos US$ 80, maior cotação em quatro anos.



*Com Valor.com