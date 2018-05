Temer diz que estuda liberar a venda de remédios em supermercados

Iniciativa havia sido vetada pela ex-presidente Dilma em maio de 2012

O presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta segunda-feira (7), no congresso da Associação Paulista de Supermercados (Apas), em São Paulo, que vai "examinar o pedido de venda de remédios pelos supermercados".



A venda de medicamentos em supermercados havia sido vetada pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em maio de 2012. Na época, a presidente justificou o veto pela dificuldade do controle sobre a comercialização dos produtos. "Ademais, a proposta poderia estimular a automedicação e o uso indiscriminado, o que seria prejudicial à saúde pública", informou no texto do veto, enviado então ao Congresso.



À plateia de empresários do varejo, Temer diz que seu governo fez em dois anos aquilo que o país esperava há 20 anos. Ao lado do ex-ministro e presidenciável Henrique Meirelles (MDB), afirmou ainda que seu governo não produz medidas populistas, mas "responsáveis" e afirmou que a confiança na economia "está de volta".



Ele também frisou que quem se opõe a seu governo tem que falar que é contra a atual taxa de inflação, a taxa Selic e a recuperação das estatais.



