Temer diz que anunciará reajuste do Bolsa Família nesta sexta-feira (27)

O reajuste do benefício pago pelo Programa Bolsa Família será anunciado na tarde desta sexta-feira (27), segundo o presidente Michel Temer. Há meses existe uma expectativa em relação ao aumento dos valores do benefício. Temer disse que o percentual do reajuste ainda está sendo definido.

As declarações foram feitas pelo presidente ao falar com jornalistas após almoço em homenagem ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, no Ministério de Relações Exteriores.

"Vou anunciar o aumento hoje à tarde", disse.

No mês passado, Temer admitiu que haveria reajuste e disse que não pretende acabar com o programa, mas garantir a evolução até uma substituição por outro que foque na geração de empregos aos filhos dos beneficiários do Bolsa Família.

Ao tomar posse, no início de abril, o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame informou que o governo discutia um reajuste maior do que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é de 2,95%.



Em 2017, o governo não reajustou o Bolsa Família. O presidente queria conceder um aumento de 4,6% como uma maneira de diminuir a sua rejeição, mas a área econômica avaliou que, em meio à crise financeira, não havia espaço orçamentário. O impacto do reajuste seria de R$ 800 milhões.



O último reajuste do Bolsa Família foi de 12,5%, concedido em meados de 2016, logo após a posse do presidente Temer.



O programa beneficia atualmente 13,8 milhões de famílias, com com renda por pessoa entre R$ 85,01 e R$ 170 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.