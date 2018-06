Temer adia reunião para discutir fim dos reajustes diários da gasolina e baratear botijão de gás

Presidente quer dar mais tempo a Ivan Monteiro, recém-indicado para liderar a Petrobras

Marcada para esta segunda-feira (4), a reunião de técnicos dos ministérios da Fazenda e de Minas e Energia (MME), além da Agência Nacional do Petróleo (ANP), para discutir o mecanismo para pôr fim aos reajustes diários no preço da gasolina e baratear o custo do botijão de gás sem afetar as receitas da Petrobras, foi adiada e ainda não tem data uma nova data para ocorrer, segundo a Agência Brasil.

A suspensão da reunião foi determinada pelo presidente Michel Temer, que quer dar mais tempo ao novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, que assumiu o cargo na sexta-feira (1), após Pedro Parente pedir demissão do posto.

Segundo a agência, Temer orientou seus auxiliares a conduzir os estudos internamente e compartilhá-los mais tarde com a Petrobras, antes de anunciar publicamente qualquer intenção ou proposta.



Também há estudos para baratear o gás de cozinha, que já tem reajustes trimestrais.



Segundo o MME, a iniciativa não vai mexer na política de preços da Petrobras. Uma das possibilidades seria repassar as variações do preço do barril do petróleo e do dólar para a gasolina mensalmente, em vez de acompanhar diariamente a volatilidade desses custos.

"Essa política de proteção á que preservar a atual prática de preços de mercado para o produtor e importador, o que é tido pela atual administração como um ponto fundamental para a atração de investimentos para o setor. Vai trazer previsibilidade e segurança ao consumidor e ao investidor", sustentou o MME na última -feira.



Uma das hipóteses para amortecer as variações sem mexer na política de preços da estatal seria deixar a tributação dos combustíveis flutuante.



A ideia é estimar um preço médio para a cotação do barril, de US$ 60, por exemplo, e passar a adotar um regime flutuante de tributação. Se o preço do barril ultrapassar este patamar, os impostos incidentes sobre o produto serão reduzidos pelo governo. Já se o valor do barril baixar além disso, a carga tributária poderá subir para compensar as perdas de arrecadação dos dias em que o valor esteve acima do preço médio estipulado pelo governo.



*Com Agência Brasil