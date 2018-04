TCU: ANS deve mudar para evitar alta abusiva de planos de saúde

Tribunal diz que agência não é eficaz para travar aumentos de convênios e dá prazo de 180 dias para ‘plano de providências’

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não tem mecanismos eficientes para evitar aumentos abusivos nas mensalidades dos planos de saúde. Por isso, o órgão determinou que agência realize, em um prazo de 180 dias, um plano para implementar mudanças que inibam os reajustes excessivos.



De acordo com dados do TCU, desde a criação da agência reguladora, no ano 2000, até 2017, as mensalidades dos convênios foram reajustadas em 40 pontos percentuais acima da inflação medida pelo IPCA no mesmo período. No ano passado, por exemplo, a agência autorizou aumentos de até 13,55% nos planos, enquanto a inflação foi dede 2,95%.



A agência impõe um teto apenas para os reajustes dos planos individuais e familiares; para os coletivos, o aumento é livre.



A ANS informou que ainda não foi notificada da decisão do TCU.



O ministro substituto Weder de Oliveira (foto) disse, em seu voto, que essa auditoria é extremamente sensível porque atinge diretamente a população carente de serviços públicos de saúde de qualidade.



"Tais riscos atingem de forma mais dramática a população idosa, cujos contratos sofrem com os maiores índices de aumentos", apontou, destacando que os reajustes fazem com que pessoas não consigam arcar com as despesas do seguro, "que se tornam cada vez mais pesadas nos orçamentos das famílias.



Segundo a agência, 47,4 milhões de pessoas possuem convênio no país. O setor movimenta aproximadamente R$ 161 bilhões ao ano.