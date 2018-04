Taxa de juros do cartão de crédito sobe para 243,5% ao ano

No último dia 10, os bancos anunciaram mudanças no cheque especial, mas as novas regras só valem a partir de julho. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes que utilizarem mais de 15% do limite do cheque durante 30 dias consecutivos vão receber a oferta de um parcelamento, com taxa menor de juros que a do cheque especial a ser definida individualmente pelos bancos.



*Com informações da Agência Brasil

A taxa do rotativo do cartão de crédito subiu em março deste ano e chegou a 243,5% ao ano. De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Banco Central o aumento foi de 9,6 pontos percentuais em relação a fevereiro.O rotativo é a taxa para quem paga pelo menos o valor mínimo da fatura do cartão em dia. Já os juros cobrados dos consumidores que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura caíram 2 pontos percentuais, chegando a 397,6% ao ano em março. Com isso, a taxa média da modalidade de crédito ficou em 334,5% ao ano, com aumento de 2,1 pontos percentuais em relação a fevereiro.Os juros do cheque especial também subiram em março e chegou a 324,7% ao ano, com aumento de 0,6 ponto percentual em relação a fevereiro. No ano, a elevação é de 1,7 ponto percentual.