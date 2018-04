Taxa de desemprego cai 3,4% no 1º trimestre

Carteira assinada



O número de empregados com carteira de trabalho assinada atingiu 32,9 milhões de pessoas, queda de 1,5% (menos 493 mil pessoas) na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.



Já o número de empregados sem carteira assinada ficou em 10,7 milhões de pessoas, uma alta de 5,2% de 533 mil pessoas em relação ao primeiro trimestre do ano passado.



*Com informações da Agência Brasil

A taxa de desemprego no Brasil caiu 3,4% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2017. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua e foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).O índice corresponde a 13,7 milhões de desempregados no país, nos primeiros três meses do ano passado, eram 14,2 milhões de desocupados.A população ocupada (90,6 milhões) cresceu 1,8% em relação ao primeiro trimestre de 2017 (88,9 milhões), mas caiu 1,7% em relação ao último trimestre do ano passado (92,1 milhões).