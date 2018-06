Tarifas de Trump podem levar a uma 'GM menor', diz montadora

Barreiras comerciais "de amplo espectro" podem acarretar retaliações de outros mercados, afirma empresa em comunicado

A General Motors alertou nesta sexta-feira (29) que pode ser forçada a cortar vagas e aumentar os preços de seus carros se a abordagem comercial agressiva do presidente Donald Trump levar a uma guerra comercial.



Manifestando sua preocupação com as tarifas de 25% propostas por Trump sobre carros importados, a GM se uniu a inúmeros representantes da indústria automotiva e de autopeças preocupados com os efeitos diretos e indiretos das medidas.



A GM, maior montadora dos Estados Unidos, afirmou que emprega cerca de 110 mil pessoas em 47 fábricas e 25 instalações de autopeças nos Estados Unidos e que a empresa continua "comprometida com o mercado nacional".



Mas "barreiras comerciais de amplo espectro" podem "promover um ambiente comercial no qual poderíamos ser retaliados em outros mercados", o que poderia forçar a empresa a aumentar os preços ou reduzir os lucros e, consequentemente, reduzir investimentos e contratações.