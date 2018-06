Tabela do frete pode custar R$ 53,2 bilhões à economia

Estimativa foi feita por duas associações e entregue ao STF, que deve realizar nesta quarta (20) uma audiência sobre a criação do tabelamento, condição para caminhoneiros acabarem com a greve

O tabelamento do frete rodoviário, criado para atender aos caminhoneiros, pode custar R$ 53,2 bilhões à economia brasileira. O valor representa mais do que o país investe anualmente em infraestrutura. As estimativas estão presentes na petição da Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais) e da Anec (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais) enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF).



O ministro Luiz Fux convocou uma audiência preliminar para esta quarta-feira (20) sobre a política de preços mínimos para o transporte de cargas no país, após ter recebido três ações– da Associação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil (ATR Brasil), da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI) – que pedem o fim da tabela.



A Abiove e a Anec, que respondem por pelo menos 80% da comercialização de soja do país, pediram para entrar como parte interessada na ação da ATR Brasil.



As duas entidades estimam que a alta de custos no transporte nacional pode resultar em uma elevação de 0,92 ponto percentual na taxa da inflação. No acumulado até maio, a inflação medida pelo IPCA somou 2,86%. Se confirmado, o índice subiria a 3,78%.



Além de pressionar os preços, as associações preveem que a massa salarial do país pode ser reduzida em R$ 20,7 bilhões com o tabelamento.



"O valor representa a receita que aumenta para os transportadores e caminhoneiros e que sai do resto da economia", disse o presidente da Abiove, André Nassar.



Além das associações que questionam a tabela, do governo e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que editou a tabela, Fux também quer ouvir a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre o assunto.



O próprio ministro da Agricultura, Blairo Maggi, admitiu que a tabela causa prejuízos "imensos" ao agronegócio, ao deixar o transporte até 152% mais caro. Já a Fiesp (Federação das Indústria de São Paulo) alertou para altas de até 150% nos preços ao consumidor com o tabelamento.



Com a repercussão negativa, a ANTT divulgou no dia 7 deste mês uma segunda tabela, com preços 20% mais baixos. Mas quatro horas depois, revogou a tabela, para não desagradar os caminhoneiros, que discordaram dos novos valores. Por enquanto, está valendo a tabela editada por Medida Provisória no dia 30 de maio. Os caminhoneiros já entregaram à ANTT uma proposta de uma terceira versão da tabela, onde aceitam baixar os valores da tabela vigente.