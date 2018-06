Susto com dólar lembra crise de 2002

Pessimismo com eleição presidencial volta a dominar negócios 16 anos depois

O comportamento do dólar, que se aproximou nesta quinta-feira (7) um pouco mais dos R$ 4, faz o mercado reviver o mesmo clima de incerteza que dominou os negócios em outro ano eleitoral: 2002. À época, a ameaça de que um candidato de esquerda ganhasse o pleito e determinasse o calote da dívida externa alimentou uma forte fuga de investimentos, que levou o dólar à máxima de R$ 3,99.



Para conter essa espiral, o Banco Central (BC) começou a subir os juros e levou a taxa básica de juros, a Selic, de 18% para 26,5%. Neste momento, o mercado não descarta o risco do BC ter de voltar a elevar a taxa Selic - que está hoje na mínima histórica, a 6,5% - caso a deterioração prossiga, a despeito da economia ainda fragilizada.



Já há apostas de que a Selic possa subir 0,75 ponto percentual, para 7,25% ao ano.



A eleição presidencial marcada para outubro também é vista como uma ameaça. Não de um calote, mas de que o presidente eleito não ofereça a solução para o que é o nó da economia neste momento: o déficit fiscal que, se não for controlado, ficará insustentável. Rombo das contas públicas tende a elevar os juros para o governo se financiar e a deixar o país pior avaliado pelas agências de classificação de risco. Com isso, os investidores fogem do país, deprimindo o crescimento econômico e gerando inflação.



Em 2002, o medo do mercado era que, vitorioso, o então candidato Lula da Silva deixasse de honrar compromissos com investidores estrangeiros. Atualmente, a questão é como os candidatos, Jair Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT), melhor classificados nas pesquisas de intenção de voto, vão tratar o rombo das contas públicas, após a reforma da Previdência, vista como essencial para equiilibrar o orçamento, ter sido descartada pela dificuldade em aprová-la no Congresso em ano eleitoral.



*Com Valor.com