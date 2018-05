Surpresa com Copom leva Bolsa à maior queda desde caso JBS

A Bolsa brasileira fechou em forte queda nesta quinta-feira (17), conforme a manutenção da taxa básica de juros do país, a Selic, contrariando expectativas de corte, pressionou ações de empresas ligadas ao consumo.

O Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, tombou 3,37% para 83.622 pontos, maior queda desde 18 maio do ano passado, quando o mercado reagiu à delação de Joesley Batista, da JBS, que complicou o presidente Michel Temer. Já o dólar subiu pelo quinto pregão e fechou em R$ 3,701.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manteve na quarta-feira (16) a Selic em 6,50% ao ano, justificando que o cenário externo tornou-se mais desafiador e apresenta volatilidade, apesar de reconhecer que a atividade econômica do país perdeu força e o comportamento da inflação continua favorável.

"Parece que este é o piso da Selic e que o próximo movimento, quando acontecer, será de alta", disse o Itaú Unibanco, em nota a clientes, ainda no final da quarta-feira.

O analista de investimentos da Modalmais, Leandro Martins, destacou que a manutenção da Selic surpreendeu o mercado e atingiu principalmente as ações de consumo e varejo, que vinham se beneficiando do cenário de cortes de juros, mas também contaminando outros papéis.

"A Bolsa estava ensaiando uma recuperação, com o Ibovespa tendo tocado na véspera máxima em dois meses...o Copom mudou bem o cenário", afirmou Martins.

O analista da Terra Investimentos, Régis Chinchila, também atribuiu o movimento na Bolsa nesta sessão à decisão do BC, destacando que a retomada da atividade econômica ainda é bem lenta e agora ficou sem o instrumento de juros. "O mercado já especula que a Selic pode subir em setembro", afirmou.

Preocupações com a cena política também respingaram na Bolsa, em meio a apreensões sobre eventual avanço do pré-candidato à Presidência da chamada centro-esquerda Ciro Gomes (PDT). A equipe XP Política disse em nota a clientes que há possibilidade concreta de uma aliança de Ciro com o PT.



Os títulos da B2W e Via Varejo caíram 6,16% e 5,50%, respectivamente, com o setor de varejo e consumo como um todo sofrendo após a decisão do Copom. As ações do Itaú Unibanco tombaram 5,23%; as do Bradesco, 4,16%, em sessão negativa para o setor bancário de modo geral.



As ações preferenciais da Petrobras tiveram uma queda de 5,26%, após forte ganhos recentes que colocaram as cotações nas máximas desde 2010.



*Com Reuters