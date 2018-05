Supermercados têm melhor primeiro trimestre desde 2013, segundo Abras

Para setor, resultado sinaliza que o brasileiro retomou o consumo em meio à melhora da economia

As vendas de supermercados do Brasil em março cresceram 12,12% em termos reais (já descontada a inflação) na comparação com igual mês de 2017, afirmou nesta quarta-feira (2) a associação que representa o setor, Abras. Em relação a fevereiro, houve alta de 17,23%, mostrou o levantamento.



Com isso, os supermercados venderam 2,28% a mais de janeiro a março, o melhor resultado no primeiro trimestre desde 2013.

"O bom resultado apresentado em março foi decorrente das vendas do período de Páscoa, segunda data mais importante para o setor", afirmou o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, em nota.



"Em 2017, a data caiu na segunda quinzena de abril, o que fez com que parte das vendas ficasse naquele mês", acrescentou. Beneficiadas pelo efeito calendário, além da Páscoa, março contou com três dias a mais que fevereiro.



Embora março tenha sido impactado pela sazonalidade da Páscoa, o resultado pode ser visto como um sinal de recuperação para o setor, em meio à retomada da economia. "Isso nos mostra que, mesmo lentamente, as pessoas estão voltando a consumir", concluiu.