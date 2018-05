Supermercados: abastecimento pode levar até 10 dias para normalizar

A normalização do abastecimento dos supermercados pode levar de 5 a 10 dias, dependendo da região, após o fim da greve, diz a Associação Brasileira de Supermercados (Abras).



A expectativa da entidade é de que a situação melhore nas próximas horas, para que o setor possa normalizar o abastecimento da população.



Segundo o órgão, a maioria das lojas trabalha com estoque médio de produtos não perecíveis, e a falta no abastecimento dos supermercados está mais concentrada nos perecíveis no momento.

Por enquanto, diz, a associação não tem estimativas de perdas e prejuízos com a paralisação, que entrou nesta sexta-feira (25) em seu quinto dia, bloqueando rodovias em 25 Estados do país.



Os caminhões parados provocaram sumiço das prateleiras de alimentos de abastecimento diário como verduras, legumes, frutas, lactícinios, carnes e pães.



Há supermercados que estão limitando o número de unidades a serem compradas.