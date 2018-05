Super Estágios dá passagem para Rússia para novos franqueados

Novo franqueado poderá conferir o país sede da Copa do Mundo 2018

A Super Estágios, franquia de estágios, está dando passagens para Rússia para os novos franqueados da rede. Quem entrar de agora em diante poderá conhecer o país sede da Copa do Mundo 2018. Para investir em uma unidade, o interessado precisa desembolsar o investimento inicial de R$ 120 mil. A promoção vale até o dia 1º de junho.



Outro atrativo para novos franqueados é a alta lucratividade do modelo de negócios. Em média, cada unidade tira de lucro cerca de 41% do faturamento. O prazo do retorno do investimento realizado gira em torno de 19 meses.



"Atuamos em um nicho mercadológico carente de inovação, que proporciona um amplo espaço de exploração e uma ótima oportunidade para o crescimento", comenta Poliana Ferraz, fundadora da Super Estágios.



Atualmente, a Super Estágios já está presente em sete estados brasileiros. Para 2018, esperam inaugurar mais 13 unidades pelo país.