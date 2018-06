STF suspende ações na Justiça contra tabela do frete

Ministro Luiz Fux atendeu ao pedido da AGU; ao todo, já são 53 processos que pedem o fim dos preços mínimo para o transporte de cargas, tabelamento criado para acabar com a greve dos caminhoneiros

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu atender ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e suspendeu as ações na Justiça que questionam a Medida Provisória (MP) que estabeleceu o preço mínimo dos fretes.

De acordo com a AGU, 53 ações tramitavam na Justiça brasileira para suspender a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, uma das reivindicações atendidas pelo governo para colocar fim à greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias.



Para a AGU, a MP atendeu "reivindicação dos caminhoneiros" para "colocar fim à paralisação que comprometeu a oferta de serviços públicos essenciais e causou graves prejuízos à sociedade brasileira" e decisões contraditórias de diferentes juízes poderiam provocar insegurança jurídica.



"Tendo em vista a necessidade de prover solução jurídica uniforme e estável quanto à higidez da Medida Provisória n.º 832/2018 e da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), revela-se necessário sustar o andamento de ações judiciais em curso nas instâncias inferiores, as quais podem gerar comandos conflitantes sobre a controvérsia posta na presente ação", escreveu o ministro em sua decisão, assinada nesta quinta-feira (14).



Fux também marcou para a próxima quarta-feira (20), às 11h, uma "audiência preliminar" para discutir o pleito da Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil (ATR Brasil) contra a MP, alvo de ações no STF.



O setor produtivo é contra o tabelamento publicado no dia 30 de maio e calcula que a tabela aumente em até 150% os custos dos transportes de carga no país, que deverão ser repassados aos preços dos produtos. Após pressão, o governo chegou a editar uma nova tabela no dia 7 deste mês, mas quatro horas depois a revogou a pedido dos caminhoneiros.



Nesta quinta (14), os caminhoneiros apresentaram uma sugestão para a terceira versão da tabela, que, segundo a Abcam, traz preços, em média, 20% menores para o transporte de carga geral.