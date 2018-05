STF pode julgar nesta 5ª primeira ação sobre reforma trabalhista

PGR pediu ao Supremo para revogar ponto que obriga o trabalhador a custear honorários dos advogados em processos trabalhistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) pode julgar nesta quinta-feira (3) a primeira ação que questiona a validade de alguns pontos da reforma trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro.



Proposta pela Procuradoria Geral da República (PGR), a ação direta de inconstitucionalidade (Adin) nº 5766 questiona algumas mudanças relacionadas aos processos trabalhistas e à gratuidade da Justiça.



Existem outras ações sobre aspectos da reforma no STF, como a contribuição sindical e contrato intermitente, mas elas ainda não entraram na pauta do plenário.



A PGR ataca três dispositivos incluídos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que tratam do pagamento dos honorários periciais de advogados em processos trabalhistas.



Eles fixam, por exemplo, que a responsabilidade por esse pagamento será da parte que ingressou na Justiça. A norma fixa que a União só será acionada pelo encargo se o beneficiário da ação não tiver obtido em juízo – mesmo que em outro processo – créditos capazes de suportar essas despesas.



Para a PGR, a nova lei violou o direito fundamental dos trabalhadores pobres à gratuidade judiciária.