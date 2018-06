STF dá 48 horas para Temer explicar preço mínimo de fretes

Ministro Luiz Fux é relator de ação em que associação questiona medida do governo

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para o presidente Michel Temer e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se manifestarem sobre a medida provisória que estabeleceu o preço mínimo dos fretes rodoviários em todo o país.



Também vão ter que dar explicações no mesmo prazo a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, ligada ao Ministério da Fazenda, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



As informações prestadas vão auxiliar o ministro no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil (ATR Brasil) contra a tabela do frete, editada em 30 de maio, para atender a uma exigência dos caminhoneiros para acabarem com a greve.



Segundo a associação, a tabela é um atentado contra a libre iniciativa e a concorrência, com o propósito de "acalmar uma categoria furiosa".



No despacho, Fux considerou "a premente necessidade de solucionar a controvérsia ora apontada, em razão da comoção social apresentada em episódios de fechamento forçado de rodovias, resultando em desabastecimento de bens básicos por todo o país".



O ministro também é relator de outra ação semelhante, de autoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).



O tabelamento já é contestado em 40 ações judiciais, segundo balanço da Advocacia-Geral da União (AGU), divulgado nesta terça-feira (12).



Na semana passada, o governo chegou a anunciar uma nova tabela, após críticas da indústria e do agronegócio, mas voltou atrás por pressão de caminhoneiros, e o texto anterior voltou a valer. Agora, o governo está preparando um novo documento. Os caminhoneiros apresentaram uma proposta de uma terceira versão do tabelamento.



*Com agências