STF autoriza leilão da Eletrobras

A Justiça do Rio de Janeiro havia suspendido no último dia 12 o leilão, realizado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ao considerá-lo ilegal por não contar com a aprovação do Congresso.



A Eletrobras é um dos muitos ativos incluídos no programa de privatizações do governo de Michel Temer. O governo espera obter com essa operação R$ 12 bilhões.

O STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou nesta segunda-feira (23) o leilão de seis distribuidoras da estatal Eletrobras, encerrando várias semanas de bloqueio judicial.A presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, negou um pedido de suspensão do leilão apresentado pela Aeel (Associação de Empregados da Eletrobras) contra a privatização da maior geradora de eletricidade da América Latina, que responde por mais de 30% do consumo no Brasil.A decisão abre caminho para que nesta quinta-feira seja leiloada a primeira das seis distribuidoras, Cepisa, no estado do Piauí (nordeste). As outras distribuidoras - Amazonas Energia, Boa Vista Energia, Ceal, Ceron e Eletroacre - serão leiloadas na próxima segunda-feira (30).