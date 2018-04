Startup de escritórios WeWork tem dívida de US$ 18 bi em aluguel

251.000 mesas em 234 locais espalhados por 18 países, e agora a empresa busca US$ 500 milhões para financiar ainda maior expansão, segundo informações do "Financial Times" e da agência "Bloomberg".

O portfólio global da WeWork, que tem unidades em São Paulo na avenida Paulista e na Faria Lima, acumular mais de 1.300.000 de metros quadrados de escritórios. O espaço é equivalente ao tomado por lojas e escritórios no distrito de Canary Wharf, em Londres.



De acordo com os documentos divulgados ao entrar no mercado de títulos, a WeWork teve um crescimento de 100% da receita, no entanto com o acelerado ritmo de crescimento o prejuízo líquido total foi de US$ 934 milhões no ano passado, segundo a "Bloomberg". Os custos gerais e administrativos da empresa subiram em quase três vezes apenas em 2017, após a WeWork ter recomprado ações de funcionários, segundo os dados divulgados. O dinheiro para a compra das ações veio de uma captação de US$ 4,4 bilhões do SoftBank Group.



Além disso, para atrair novos membros, a empresa recorre a descontos, o que reduziu a receita gerada por cada membro em 6,2% para US$ 6.928. Para cobrir os custos de cada local, a WeWork prevê que precisa de uma ocupação de 60%. Em 2017, a empresa obteve 81% de ocupação das mesas, 5% a mais do que em 2016. Entre os membros da WeWork estão 22% das empresas da lista de 500 Maiores Fortunas, como HSBC Holdings, General Motors e Microsoft.