Spotify estreia em Bolsa e é avaliado em US$ 29,55 bilhões

Empresa de streaming de música, que inovou na sua oferta pública inicial, teve preço das ações 27,5% acima do valor de referência

A empresa de streaming de música Spotify estreou nesta terça-feira (3) na bolsa de Nova York a US$ 165,90 por ação. Com o valor inicial, a empresa foi avaliada pelo mercado a US$ 29,55 bilhões. O preço inicial ficou 25,7% acima do preço de referência de US$ 132 por ação.



A abertura de capital deve ser a terceira maior de uma empresa de tecnologia realizada nos EUA, segundo a consultoria Dealogic, ficando atrás apenas do Alibaba, que encerrou o primeiro dia de negócios avaliado em US$ 233,89 bilhões, e do Facebook, que terminou seu primeiro pregão a US$ 81,74 bilhões.



A empresa inovou na sua estreia em Bolsa. Realizou uma listagem direta. Dispensou um banco emissor para ajudar a sustentar os preços da ação no mercado e não emitiu novas ações. Com isso, economizou dezenas de milhões de dólares em comissões e ainda deu a chance dos funcionários e investidores iniciais de capitalizarem suas ações.



Mas isso também significa que os investidores não terão as garantias tradicionais de uma oferta pública normal e que a negociação das ações, especialmente no começo, pode ser turbulenta, com grandes oscilações até que o mercado encontre seu preço adequado.



Depois de iniciar os negócios a US$ 165,90, a ação recuou 3% a US$ 160,50, depois de ser negociada por algum tempo entre US$ 167 e US$ 170. No fechamento, ela ficou em US$ 149,03 (ainda 12,9% acima do preço de referência).



*Com agências