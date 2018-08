SP terá 1º outlet da Gap na América Latina

A rede de varejo americana GAP abriu, em Itupeva, a 70 quilômetros da capital paulista, sua primeira loja em formato outlet na América Latina.

A nova unidade, localizada no Outlet Premium São Paulo, na Rodovia dos Bandeirantes, contará com peças das coleções Gap, GapKids, babyGap e GapBody. Produtos terão descontos de 20% a 70% em relação às outras unidades. Ao todo, a marca tem loja em nove endereços no país, mas nenhuma no formato lançado Outlet.



A loja de roupa estreou no mercado brasileiro em setembro de 2013, no Shopping JK Iguatemi (SP). Antes da loja no JK, produtos da marca já podiam ser adquiridos em solo brasileiro, nas lojas Dufry em alguns aeroportos.