Sortudos esquecem R$ 150,3 milhões em prêmios da loteria

Valor se refere ao primeiro semestre deste ano; ganhador tem até 90 dias para retirar o valor; dinheiro não resgatado é doado para o Fies

No primeiro semestre de 2018, R$ 150,353 milhões não foram resgatados por ganhadores de prêmios de loterias no Brasil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.



É quase metade do total que não foi retirado em todo o ano passado. Segundo a Caixa, em 2017, R$ 326 milhões foram esquecidos pelos ganhadores da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Federal.



Nos últimos cinco anos, os valores não retirados somam R$ 1,51 bilhão.



Prazo

O ganhador da aposta tem 90 dias para retirar o dinheiro. Caso isso não ocorra, o valor é doado para o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Ainda segundo a Caixa, a maioria dos prêmios não resgatados são de valores pequenos.





Porém, em 2013, um prêmio de R$ 22,9 milhões da Mega-Sena deixou de ser retirado. A aposta foi realizada em Ponta Grossa, no Paraná.

A chance de ganhar na Mega-sena é de uma em 50 milhões.