Solução para greve desagrada e Petrobras desaba 14%; dólar vai a R$ 3,73

A solução encontrada pelo governo para tentar colocar fim à paralisação dos caminhoneiros despertou um sinal de alerta entre os investidores, que temem o impacto nas contas públicas e uma ingerência política na gestão da Petrobras.





"O mercado está focado no problema fiscal, com o impacto que as medidas vão ter nas contas públicas", afirmou o diretor de câmbio da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo. "Outras paralisações podem elevar o rombo", acrescentou.



Na noite deste domingo (27), o presidente Michel Temer anunciou a redução do preço do diesel em R$ 0,46 por litro por 60 dias, em atendimento às reivindicações dos caminhoneiros. Mesmo assim, a paralisação continuava em várias partes do país, pelo oitavo dia.



Ao todo, o custo fiscal do governo para atender aos pedidos da categoria chega a R$ 13,5 bilhões, que serão compensados por cortes de gastos a aumento de outros impostos. Assim, segundo explicou o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, chegou-se ao limite do teto de gastos deste ano, sem nenhuma sobra em relação à meta fiscal.





a sessão.



"A greve gera um problema e a solução gera outro problema", afirmou Bergallo, ao reforçar que "outros setores podem se aproveitar da fragilidade política do governo para reivindicarem o que querem".



Alexandre Wolwacz, diretor da Escola de Investimentos L & S,

Na avaliação de Luis Gustavo Pereira, analista chefe da Guide Investimentos, há uma preocupação generalizada dos investidores com os rumos da economia daqui para frente. De um lado, há o temor de que a paralisação possa interromper o processo de retomada da economia que estava em curso. Do outro, incerteza em relação ao cenário político e eleitoral.



"A paralisação está afetando o humor dos investidores. Algumas fábricas estão parando e está difícil prever os desdobramentos na economia e nas eleições. A gente tinha um processo de retomada que parar. É um conjunto de incertezas", avaliou.



*Com Reuters









Já o dólar comercial disparou com a cautela e encerrou com alta de 1,64% a R$ 3,729, nível mais alto desde 7 de dezembro do ano passado.Caso o governo descumpra a meta fiscal, o país pode receber rebaixamento de nota de crédito, que tende a afastar investidores, levar à alta do dólar e gerar inflação. O governo também teria de desembolsar somas maiores para se financiar.acrescentou ainda que há o temor do presidente da Petrobras, Pedro Parente, deixar o cargo. Ele é tido como o principal responsável pela recuperação dos números da empresa nos últimos trimestres.