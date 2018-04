Sobe número de demissões com reforma trabalhista

O número de demissões por comum acordo entre empregador e empregado, possibilidade criada pela reforma trabalhista, subiu em março. De acordo com dados do Cadeg, divulgados nesta sexta-feira (20) pelo Ministério do Trabalho, houve 13.522 desligamentos mediante acordo, envolvendo 9.775 empresas. Em fevereiro, haviam sido 11.118 acordos por 8.476 companhias.



A nova lei trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro do ano passado, trouxe a possibilidade da demissão por acordo entre as partes. Nessa modalidade, a empresa paga uma multa menor sobre o saldo do FGTS, de 20% em vez de 40%. O trabalhador pode ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Por outro lado, fica sem direito ao seguro-desemprego.





Os dados do ministério mostram que o trabalho intermitente, também criado com a reforma em que o trabalhador recebe por período trabalhado (em horas ou diária), teve 4.002 admissões e 803 desligamentos, com saldo de 3.199 empregos, em março.Por esse regime, o trabalhador tem direito a férias, FGTS, INSS e 13º salário proporcionais. No contrato, deverá estar definido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo por hora ou à remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função. O empregado deverá ser convocado com, no mínimo, três dias corridos de antecedência. No período de inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes.O setor que gerou maior saldo foi serviços (1.506 postos), seguido por indústria de transformação (617), construção civil (538), comércio (310), agropecuária (221) e serviços industriais de utilidade pública (7).

As dez principais ocupações foram servente de obras (202 postos), trabalhador volante da agricultura (167), alimentação de linha de produção (154), faxineiro (141), armazenista (133), soldador (105), montador de máquinas (89), garçom (79), operador de caixa (77) e mecânico de manutenção de máquinas (65).

Já no regime de trabalho parcial, que, com a reforma trabalhista, passou a ser de 30 horas semanais, contra 25 antes, foram registradas 6.851 admissões e 3.658 desligamentos, gerando saldo de 3.193 empregos.



São Paulo (+831 postos), Ceará (+442 postos), Santa Catarina (+383 postos), Minas Gerais (+235 postos), Goiás (+200 postos) e Rio Grande do Norte (+154 postos) foram os Estados que apresentaram maiores saldos nesta modalidade.

Já o saldo de emprego em regime de tempo parcial distribuiu-se pelos setores de serviços (2.253 postos), comércio (647), indústria (200), construção civil (52), administração pública (30), agropecuária (8) e serviços industriais de utilidade pública (3).