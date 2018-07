Sob gritos de 'Vai parar o país', comissão adia votação da MP do frete

Interrupção se deu por um pedido de vista do deputado Evandro Gussi (PV-SP) e irritou lideranças dos caminhoneiros; parlamentares também pediram para reunião não ser suspensa

Sob protestos dos caminhoneiros, foi suspensa nesta terça-feira (3), a reunião da comissão mista do Congresso que analisa a MP 382, que estabelece uma política de preços mínimos para o frete rodoviário. A interrupção se deu por um pedido de vista do deputado Evandro Gussi (PV-SP), mesmo diante do apelo de deputados e senadores, governistas e de oposição para seguir com a votação, já que a matéria precisa ser aprovada na comissão e nos plenários da Câmara e do Senado antes do recesso parlamentar, que se inicia no próximo dia 17.



A vista foi concedida por 24 horas. A ideia agora é tentar votar a matéria na comissão na tarde desta quarta-feira, (4), e no plenário da Câmara pela noite. A reunião será retomada, às 14h30, com o início da discussão do parecer apresentado pelo relator, deputado Osmar Terra (MDB-RS).



"Vai parar o país", gritaram representantes dos caminhoneiros presentes à reunião, diante da suspensão da reunião. Preocupado, o relator da matéria, deputado Osmar Terra (MDB-RS), procurou acalmar as lideranças.



"Calma, que vamos resolver isso", pediu, numa roda de conversa pequena. Ele ponderou que uma paralisação leva tempo para ser organizada, por isso eles deveriam aguardar a evolução das discussões, sob pena de mobilizar uma nova greve e ela não ser bem sucedida.



Apesar da irritação e da tensão na categoria, as lideranças concordaram em esperar. "Não vamos ser irresponsáveis como o deputado que pediu vista", atacou o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos (Sinditac) de Ijuí, Carlos Alberto Litti Dahmer.



Texto do relator agrada caminhoneiros

O relatório elaborado por Terra agradou aos caminhoneiros. Ele fixa "pisos mínimos" para o serviço de transporte.



De acordo com o texto, os preços mínimos do frete deverão refletir os custos operacionais do transporte, divulgados a partir de regulamentação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A prioridade será basear os valores nos custos com óleo diesel e pedágios.

Ainda segundo o relatório, a ANTT deverá publicar os preços mínimos levando em consideração as distâncias e especificidades de algumas cargas.

A agência também deverá apresentar uma planilha com os cálculos usados para chegar aos preços.

Pelo relatório, a divulgação dos dados deverá ser feita até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano–os valores serão válidos para o semestre em que a norma for editada. Caso os novos pisos não sejam publicados nos prazos, os anteriores continuarão válidos, mas atualizados pelo IPCA.

A MP prevê ainda que os preços têm natureza vinculativa e, se forem desrespeitados podem levar o infrator a indenizar o transportador.



Ela foi editada pelo governo como parte do acordo com a categoria para pôr fim à greve dos caminhoneiros que durou 11 dias em maio e levou o país a uma crise de abastecimento.

*Com Agência Estado