Sites venderam 12% mais no Dia das Mães

Levantamento da Ebit mostra que comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 2,11 bilhões pela data

O comércio eletrônico faturou R$ 2,11 bilhões no Dia das Mães deste ano, alta nominal (sem descontar a inflação) de 12% na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados da Ebit, empresa de pesquisas do setor de vendas on-line.



O número de pedidos aumentou 2%, para 4,60 milhões, e o tíquete médio registrou alta de 10%, para R$ 459. O levantamento compreende as compras realizadas entre os dias 28 de abril e 12 de maio de 2018.



De acordo com estimativas da Ebit, o período do Dia das Mães deve corresponder a 4% do montante faturado pelo setor de vendas on-line durante todo o ano – a data perde para Natal e "Black Friday", realizado em novembro.