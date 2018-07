Site tem instabilidade e dificulta consulta a restituição do IR 2018

No dia em que a Receita Federal abriu a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda (IR) de 2018, o site apresenta instabilidade. Por causa do grande volume de acesso, contribuintes estão com dificuldades para acessar as informações online, que foram liberadas às 9 h desta segunda-feira (9).



Nesta etapa, serão contemplados 3.360.917 contribuintes, com a liberação total de R$ 5 bilhões. A novidade, agora, será a inclusão de professores entre os beneficiários com prioridade de recebimento. Esse direito foi assegurado no fim do ano passado. O dinheiro estará disponível para saques nos bancos no dia 16.





Para saber se teve a declaração liberada, além de acessar o site da Receita, o contribuinte também tem a opção de ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a correção, mediante entrega de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IR IR e situação cadastral no CPF.



De acordo com o Fisco, do montante a ser liberado neste mês, a quantia de R$ 1,62 bilhão será paga aos contribuintes com prioridade de recebimento–pessoas a partir de 60 anos ou que tenham doenças graves. O lote incluirá 3.358 idosos acima de 80 anos, 49.796 pessoas entre 60 e 79 anos e 7.159 cidadãos com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, além de 1.120.771 professores.