Site para ressarcir perdas da poupança sai na 2ª quinzena de maio

Já está em fase de testes a plataforma eletrônica que será lançada pelos bancos para o pagamento das perdas com as cadernetas de poupança ocasionadas por planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o site estará no ar na segunda quinzena de maio.

Na tarde desta terça-feira, 18, representantes da Febraban, Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo), Idec e Banco Central participaram de reunião na Advocacia-Geral da União (AGU) para acertar os detalhes de todo o processo.



O desenvolvimento da plataforma e os testes estão sendo conduzidos pela federação dos bancos, que vai criar ainda uma campanha publicitária para conscientizar os consumidores sobre como será o pagamento do acordo.



A definição sobre as perdas da correção da poupança foi fechada em dezembro e homologada em março pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A combinação judicial é referente aos planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991). O plano Collor 1 (1990) ficou de fora do acordo.



A estimativa é que 1 milhão de poupadores foram beneficiados com a decisão e devem receber cerca de R$ 12 bilhões. Conforme a Febrapo, a projeção é que 80% das pessoas recebam seus valores até o fim deste ano.