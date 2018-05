Site para ressarcir perdas da poupança já está no ar

Na tentativa de capitalizar politicamente com o acordo fechado sob mediação da Advocacia-Geral da União (AGU), o presidente Michel Temer lançou a plataforma eletrônica em um evento no Palácio do Planalto.



A expectativa é que 1 milhão de poupadores sejam ressarcidos em um total de R$ 12 bilhões, o que deve estimular o consumo e ajudar na recuperação da economia.



A única forma aderir é por meio do site. Esse acordo prevê o ressarcimento a todos os poupadores que ingressaram na Justiça com ações individuais ou que executaram sentenças de ações civis públicas ou coletivas movidas por entidades como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), dentro dos prazos legais. Mas vale lembrar que, ao assinar o acordo, cuja adesão é voluntária, o interessado abrirá mão da disputa judicial.

"Hoje nós celebramos uma vitória maiúscula do diálogo e do entendimento. São mais de um milhão de processos abrangidos, que deixam de sobrecarregar os tribunais. Trata-se de um feito histórico para a AGU e para a Justiça brasileira. É uma missão para todos nós traçar caminhos de consenso. São bilhões de reais para circular na economia brasileira", disse Temer.



Como será a adesão

Para acessar a plataforma e a assistente virtual, é preciso criar um login (com o número do CPF e e-mail) e uma senha, explica a Febraban.



O advogado ou o defensor público, no seu respectivo perfil de usuário, poderá fazer as habilitações ao acordo de seus clientes. No caso das ações coletivas, esse papel poderá ser executado pelas entidades que ingressaram com a ação.



O poupador, herdeiro ou inventariante, no seu perfil de usuário, poderá fazer a habilitação com relação à poupança de que é titular, e acompanhar as habilitações que tenham sido feitas em seu nome.



Como será feito o pagamento

Para quem tem o direito de receber até R$ 5 mil, o pagamento será integral e à vista.



Para indenizações acima de R$ 5 mil, vão incidir descontos progressivos de 8% a 19%. Valores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil serão pagos uma parcela à vista e duas semestrais. A partir de R$ 10 mil, serão pagos uma parcela à vista e quatro prestações semestrais.

O pagamento será feito 11 lotes, separados de acordo com o ano de nascimento do poupador, a fim de que os mais idosos possam receber primeiro. Aqueles que executaram ações em 2016, serão contemplados no último lote, independentemente da idade.



O Itaú Unibanco e o Santander, entretanto, anunciaram que farão o pagamento à vista para os seus correntistas para qualquer valor de indenização.



Aderiram ao acordo os seguintes bancos



Itaú Unibanco

Banco Bradesco

Banco do Brasil

Banco Santander (Brasil)

BRB - Banco de Brasília



Banco Safra

Banese - Banco do Estado de Sergipe

Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul

Caixa Econômica Federal

Banpará - Banco do Estado do Pará

Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo

CCB Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo

Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB)

Banco Citibank

Banco da Amazônia

Poupex - Associação de Poupança e Empréstimo