Site para ressarcir perdas da poupança é lançado nesta terça

Plataforma eletrônica que torna operacional o acordo para pagamentos das indenizações referentes aos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 será lançada oficialmente a partir das 9h30

A plataforma eletrônica para adesão ao acordo para ressarcimento de valores da caderneta de poupança, referente às perdas ocasionadas pelos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990, começará a funcionar nesta terça-feira (22).



O portal foi criado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Serão pagas as diferenças para quem tinham saldo na caderneta na época dos planos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991). O plano Collor 1 (1990) ficou de fora do acordo.



O anúncio oficial das condições para o ressarcimento será feito no Palácio do Planalto, em Brasília, a partir das 9h30.



A adesão será feita por meio da plataforma na internet, conforme a idade de cada poupador.

A estimativa é que 1 milhão de poupadores recebam cerca de R$ 12 bilhões.



A definição sobre as perdas da correção da poupança foi fechada em dezembro e homologada em março pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



Conforme a Febrapo, a projeção é que 80% das pessoas sejam ressarcidas até o fim do ano.



Como será o pagamento

À época da homologação pelo STF, ficou definido que valores até R$ 5 mil seriam pagos à vista e sem desconto, em até 15 dias após a validação da habilitação do poupador.



Montantes acima dessa quantia terão descontos progressivos, que variam de 8% a 19%, e serão pagos em até cinco parcelas. Para poupadores que executaram ações em 2016, a indenização poderá ser paga em até sete vezes, independentemente do valor total.

O Itaú Unibanco e o Santander, entretanto, anunciaram que farão o pagamento à vista para os seus correntistas.



Só poderão participar desta habilitação na plataforma poupadores que entraram com ações judiciais individuais ou coletivas. Quem aderir vai ter sua ação extinta na Justiça. Os herdeiros também terão direito à restituição.