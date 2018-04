Síria, prévia do PIB e pesquisa eleitoral pressionam Bolsa

O Ibovespa, principal referência da Bolsa brasileira, começou a semana no vermelho, com os investidores digerindo os potenciais impactos do ataque à Síria, os resultados da primeira pesquisa de intenção de votos após a prisão do ex-presidente Lula e o dado da prévia do PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país) que mostra uma recuperação lenta da economia brasileira.





Pelas 15h, o Ibovespa registrava queda de 1,14% abaixo dos 84 mil pontos (83.370 pontos), enquanto o dólar avança 0,24% para R$ 3,4340.



No fim de semana, a pesquisa Datafolha mostrou um cenário eleitoral ainda bastante indefinido. "A percepção de uma grande fragmentação dos votos de centro pode pressionar o mercado nessa segunda, com os candidatos mais à esquerda se fortalecendo", escreveram os analistas da Coinvalores, em nota a clientes.



Outro assunto que pesa no humor do mercado foi a divulgação do IBC-Br, uma espécie de sinalizador do PIB, nesta segunda, que apresentou expansão de apenas 0,09% em fevereiro, abaixo do esperado.