Sindicatos convocam paralisação contra privatização da Eletrobras

Eletricitários prometem parar por 24 horas na próxima segunda-feira (16)

A Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) e o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) convocaram uma paralisação de 24 horas de todos os trabalhadores do setor elétrico nesta segunda-feira (16), data em que estão previstas manifestações contra as privatizações e em defesa da Eletrobras.



Os grupos sindicais enviaram um ofício ao presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, comunicando sobre a paralisação.



O comunicado diz que, inclusive, os funcionários da área operacional da Eletrobras foram convocados para a paralisação. Os serviços essenciais serão mantidos.



Os trabalhadores apontam que, caso a Eletrobras seja vendida, a população vai sofrer com o aumento da conta de energia, entre outros prejuízos.



A privatização da Petrobras está tramitando no Congresso. A expectativa da equipe econômica é que o Congresso dê sinal verde ainda no primeiro semestre à operação, que deve render R$ 12 bilhões aos cofres públicos.