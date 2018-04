Shell vende parte de seus negócios na Argentina para Raízen

A petroleira anglo-holandesa Shell anunciou nesta terça-feira (24) a venda por US$ 950 milhões de seus negócios downstream - refino, processamento, venda a varejo - para a Raízen, o consórcio que mantém com a brasileira Cosan.

"A Shell assinou um acordo para vender seus negócios de 'downstream' na Argentina para a Raízen por 950 milhões de dólares", anunciou a empresa em comunicado.

"A venda inclui a refinaria de Buenos Aires, cerca de 645 estações de serviço, gás liquefeito de petróleo, combustíveis navais, combustível para a aviação, betume, produtos químicos e lubrificantes, bem como as atividades de abastecimento e distribuição no país", acrescenta a declaração.

A operação faz parte do plano da Shell de alienar ativos no valor de US$ 30 bilhões para responder à queda do preço do petróleo. A aquisição será concluída antes do final do ano.

A Shell manterá suas atividades de exploração e produção (upstream) na Argentina, no campo de Vaca Muerta, no sudoeste do país, informou a companhia.

A Raízen é uma produtora brasileira de biocombustíveis e distribuidora de gasolina que possui mais de 6.000 postos de combustível no Brasil, para os quais utiliza a marca Shell.

Criada em 2011, esta empresa nasceu da parceria Cosan e Shell em partes iguais.