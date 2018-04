Setor de serviços também sinaliza retomada mais lenta da economia

Segmento registrou ligeiro avanço de 0,1% no faturamento em fevereiro, contra uma alta esperada de 0,5%, em meio ao desemprego alto

O setor de serviços voltou a crescer em fevereiro, porém, com um resultado bem abaixo do esperado e insuficiente para recuperar as perdas do mês anterior, sinalizando que a retomada da economia brasileira segue lenta.

De acordo com o IBGE, o volume de serviços teve em fevereiro avanço de 0,1% com o mês anterior; o mercado previa uma alta de 0,5%, após recuo de 1,9% em janeiro.





"O setor de serviços não mostra sinais claros de uma recuperação sustentada. Os serviços estão com comportamento como a economia em geral: com perdas e ganhos mensais, e num processo lento e gradual", afirmou o coordenador da pesquisa no IBGE, Rodrigo Lobo.

O leve ganho no volume de serviços em fevereiro deveu-se exclusivamente à atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares, única a apresentar alta sobre o mês anterior, de 1,7%.

Entre as outras, os serviços prestados às famílias caíram 0,8%, outros serviços tiveram queda de 0,7%, serviços de informação e comunicação perderam 0,6%, transportes e serviços auxiliares aos transportes e correio recuaram 0,3%.