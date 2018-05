Setor de serviços cai 0,2% em março

Dados são da Pesquisa Mensal de Serviços feita pelo IBGE

O setor de serviços fechou o mês de março com queda de 0,2% em relação a fevereiro, na série com ajuste sazonal. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira (15) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)



Com a retração de fevereiro para março, o setor fechou os primeiros três meses do ano com queda acumulada de 1,5%. Já o resultado acumulado dos últimos 12 meses fechou negativo em 2%. O levantamento indica ainda que, em relação a março do ano passado, na série sem ajuste sazonal, o volume de serviços variou -0,8%.



Do ponto de vista da receita nominal do setor, o crescimento foi de 1,8% de fevereiro para março, com o acumulado do trimestre fechando em 1% e o dos últimos 12 meses em 2,5%. Na comparação com março do ano passado, o crescimento foi de 1,9% na receita nominal do setor.



De acordo com o instituto, a queda de 0,2% reflete variações negativas em três das cinco atividades avaliadas, com destaque para serviços profissionais, administrativos e complementares, cuja retração foi de 1,8%. Os demais resultados negativos vieram dos segmentos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,8%) e de outros serviços (-0,4%).



Fecharam com resultados positivos as atividades de serviços de informação e comunicação, que cresceram 2,3%, e os serviços prestados às famílias, com expansão de 2,1%. Já o agregado das atividades turísticas subiu 2% em relação a fevereiro.



*Com informações da Agência Brasil