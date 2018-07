Senado terá audiência para debater reajuste dos planos de saúde

Comissão de Assuntos Sociais da Casa vai discutir, na próxima quarta-feira (11), também as novas regras da franquia e coparticipação

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado vai realizar audiência pública, na próxima quarta-feira (11), às 11h30m, para analisar a autorização dos reajustes dos planos individuais em até 10% e a cobrança de até 40% dos procedimentos médicos na coparticipação e franquia.





Segundo a presidente da CAS, a senadora Marta Suplicy (MDB-SP), os membros da comissão não estão de acordo com as novas regras e pretendem discutir se agência reguladora não estaria ultrapassando limites da sua competência.

"Nós, aqui no Senado, temos de buscar o equilíbrio. As empresas têm de funcionar, têm que ter a sua margem de lucro, mas as pessoas têm que ser bem atendidas e têm que saber o que vão pagar", declarou a senadora.

Serão ouvidos na audiência pública representantes da ANS, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e da Associação dos Aposentados.

O que será debatido



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) conseguiu derrubar a liminar da Justiça que limitava o aumento dos planos de saúde individuais a 5,72%, a inflação da área de saúde, e anunciou um aumento de praticamente o dobro (10%) para esses contratos.