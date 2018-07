Senado derruba projeto sobre refrigerantes e põe em causa subsídio ao diesel

O plenário do Senado decidiu nesta terça-feira (10) derrubar decreto presidencial do governo sobre tributos incidentes sobre concentrados de refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus, em uma decisão que pode ameaçar recursos para subsidiar a redução de R$ 0,46 no preço do diesel, parte do acordo para encerrar a greve de caminhoneiros no fim de maio.

Segundo a Agência Senado, o plenário da Casa decidiu aprovar projeto que susta o decreto que havia reduzido de 20% para 4% o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre concentrados para refrigerantes. A redução do imposto eliminaria distorções tributárias que beneficiam grandes produtores de refrigerantes com créditos que geravam perdas de arrecadação ao governo. permitirá um ganho de R$ 740 milhões até o final do ano. Isso porque os fabricantes gerarão menos créditos para abaterem impostos.