Senado aprova venda de etanol diretamente do produtor aos postos

Para senadores, proposta que seguirá para a Câmara, vai reduzir o preço do combustível; para distribuidoras, medida vai elevar fraudes e sonegação de impostos

Em uma articulação surpreendente, que uniu parlamentares da base governista e da oposição, o Senado aprovou nesta terça-feira (19), por 47 votos a 2, um decreto legislativo que permite a venda de etanol (álcool) diretamente do produtor aos postos de combustíveis. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.



O texto, que acaba com o efeito de uma norma publicada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) em 2009, foi defendido pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) como uma forma de reduzir o preço dos combustíveis do país, em meio à greve dos caminhoneiros.



Ao apresentar o projeto após a paralisação dos caminhoneiros, o senador Otto Alencar (PSD-BA) disse que permitir a venda direta entre usinas e postos aumentará a concorrência, levando a uma redução no preço do etanol. Na Câmara, há outras propostas semelhantes.



Até aqui, a venda do etanol só poderia ser feita pelos produtores às distribuidoras, que, por sua vez, comercializam com os postos.





Segundo Otto, os motoristas pagam entre R$ 3,30 a R$ 3,57 pelo litro do etanol hidratado, que sai das usinas a R$ 1,57. O valor, segundo cálculos de Otto, praticamente dobra, ao passar, obrigatoriamente, pelas distribuidoras credenciadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

"É neste Brasil que nós estamos vivendo. Por quê? Porque no meio do caminho tem que ter uma distribuidora autorizada, credenciada pela agência nacional do petróleo, que credencia aqueles que acha que deve credenciar, e, a partir daí, fica o consumidor à mercê dos preços dos combustíveis, como está acontecendo. É uma caixa-preta que precisa ser aberta", disse ele.

Representantes das distribuidoras acionaram durante todo o dia vários senadores para pedir apoio contra o decreto. O grupo justifica que pulverizar a distribuição de etanol vai dificultar a fiscalização, o que pode levar a uma piora na qualidade do produto e a uma elevação da sonegação de impostos.