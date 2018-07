Semana inicia com queda de 0,24% do dólar

Moeda norte-americana começou é cotada a R$ 3,8414 na venda

O dólar começou a semana com uma pequena queda de 0,24% e é cotado a R$ 3,8414 na venda, conforme divulgado nesta segunda-feira (16).



A pequena variação ainda aguarda novidades sobre o encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, que reuniram-se na manhã desta segunda-feira (16), em Helsinque, na Finlândia, e iniciaram sua primeira cúpula bilateral.



Os investidores seguem atentos à repercussão do encontro e possíveis quedas do preço do petróleo no mercado externo.



O Ibovespa registrou alta de 0,06% com 76.639 na abertura do mercado às 10h12 no primeiro pregão da semana. Essa alta foi logo após o registro das 10h05, com uma queda de 0,15%.