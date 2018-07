Sem São Paulo, dólar 'ignora' Lula e fecha estável

O dólar terminou nesta segunda-feira (9) praticamente estável, numa sessão de baixa liquidez devido ao feriado paulista. No fechamento da sessão, a divisa valia R$ 3,8650, queda de 0,10%.

No exterior, o dólar teve comportamento misto em relação às divisas emergentes. A moeda americana subia 0,64% em relação ao peso mexicano e avançava 3,64% em relação à lira turca, mas perdia 0,16% na comparação com a rupia indiana e recuava 0,41% ante o rand sul-africano.



Nesta terça-feira (10), o mercado deve reagir com mais clareza ao imbróglio envolvendo a prisão do ex-presidente Lula, episódio que gera insegurança jurídica e deixa dúvidas sobre a eleição presidencial de outubro.



O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Carlos Eduardo Thompson Flores, decidiu no domingo (8) às 19h30 manter o ex-presidente preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba. O despacho encerrou o embate que começou na manhã de domingo, com a determinação de liberdade pelo plantonista da Corte, desembargador Rogério Favreto. O dia seguiu e ntre idas e vindas até chegar à decisão final.



Esse episódio tem impacto sobre a campanha e deixa ainda mais incerto um cenário eleitoral sujeito a intervenções inesperadas da Justiça. O mundo político espera a definição do PT a fim de deslanchar as alianças e habilitar candidaturas para 7 de outubro.



*Com Valor