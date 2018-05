Seis meses de reforma trabalhista: 'trabalhador perdeu acesso à Justiça', diz professora

recebe salário de até 40% do teto do INSS, o que hoje equivale a R$ 2.258,32. O novo texto também determina que o benefício será concedido a quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Antes, bastava a mera declaração de que não podia arcar com essas despesas sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.



"Isso inibe os pedidos. Antes havia acesso livre à Justiça do Trabalho. Agora, não", afirmou a especialista.



O número de novas reclamações abertas nas varas do trabalho em todo o país caiu 45% no primeiro trimestre deste ano, mostrou um levantamento feito pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Foram ajuizadas 355.178 ações, contra 643.404 no mesmo período de 2017.



Além da queda do total de ações, ela também reconhece que o tipo de processos ingressados na Justiça mudou. Agora a maioria dos processos é dos mais simples, aqueles que não exigem provas mais complexas, reclamando valores menores.



"O trabalhador perdeu muitos direitos e, segundo li na imprensa, não houve aumento do emprego formal. Houve precarização do emprego. Vejo muitos anúncios oferecendo trabalho intermitente", acrescentou ela, lembrando que, nesta modalidade (sem horário nem jornada fixas) criada pela reforma, o trabalhador pode receber apenas R$ 4,33 por hora.



A última Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ) Contínua, divulgada pelo IBGE, mostrou que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,1% no primeiro trimestre de 2018, chegando a 13,7 milhões de desempregados.



Em contraponto à visão da professora, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator do projeto da reforma na Câmara, classifica de "sucesso" o menor número de ações ajuizadas pelos trabalhadores. Em entrevista à Agência Brasil, ele afirmou que as novas regras têm gerado economia para a sociedade, com as ações sendo ingressadas de modo "mais responsável". Segundo ele, "outras questões estruturais", como a reforma da Previdência e tributária, são necessárias para a retomada do emprego no país.











Agora, essa sucumbência será de 5% a 15% do valor da ação ou da parte da ação negada. Neste último caso, os créditos recebidos serão usados para quitar o percentual referente à parcela da causa indeferida. Por exemplo, se um trabalhador reivindica pagamento de 13º salário, férias e horas extras, e o juiz aceita as duas primeiras exigências e nega a última, o reclamante pode ter que usar o crédito das férias e o 13º para pagar 5% a 15% do valor reivindicado das horas extras negadas.Além disso, diz Erotilde, também mudou o acesso à chamada Justiça gratuita. Agora só tem direito a estar isento de efetuar os pagamentos quem