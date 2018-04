Sede do BC dos EUA em Nova York tem novo presidente

04.04.2018 07:33

John Williams deixa divisão do Federal Reserve em San Francisco para assumir cargo

John Williams, atual presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de San Francisco, foi nomeado nesta terça-feira (3) para exercer o cargo em Nova York, anunciou a entidade.



Williams substituirá, a partir de 18 de junho, William Dudley, que no ano passado anunciou que deixaria o cargo, apesar de seu mandato durar até janeiro de 2019, disse o Fed de Nova York.



O chefe do Fed de Nova York também é vice-presidente do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC), onde tem voz e voto.



Os presidentes das 12 filiais do Fed são escolhidos por seus pares, e não pelo presidente dos Estados Unidos, como acontece com os governadores da entidade.



Williams comandava o Fed de San Francisco desde março de 2011, quando substituiu Janet Yellen, que passou a presidir o Fed, cargo ocupado até fevereiro deste ano.